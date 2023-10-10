Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

Минобороны РФ 10 октября рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, батарея реактивной системы залпового огня (РСЗО) под командованием старшего лейтенанта Владимира Пожидаева выполняла боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Несмотря на артиллерийские обстрелы противника, Пожидаев, получив координаты позиций украинских боевиков, своевременно и точно совершил пуски снарядов. В результате нанесения огневых ударов батарея РСЗО уничтожила четыре машины ВСУ во время разгрузки боеприпасов, которые при детонации поразили живую силу и технику противника.

При смене огневой позиции расчет попал под ответный артиллерийский обстрел. Оценив обстановку, Пожидаев грамотно воспользовался условиями местности, оперативно вывел личный состав и боевую машину из опасной зоны. Своевременные и профессиональные военнослужащего не позволили боевикам развернуться в боевой порядок и подтянуть резервы, а также нанесли им существенный урон, что привело к их отступлению.

Также Минобороны выделило заслуги майора Дмитрий Китаева, который в составе мотострелкового батальона выполнял боевую задачу по удержанию высоты в одном из районов вблизи линии соприкосновения с противником.

ВСУ предприняли попытку прорыва обороны российских войск. Благодаря решительным действиям и грамотному управлению подразделением все атаки украинских боевиков на позиции были отбиты силами батальона.

Отразив атаку, подразделение Китаева, усиленное бронетехникой, перешло в наступление и уничтожило укрепления противника, где он скрытно накапливал резервы для проведения атак на позиции российских войск.

Грамотные действия Китаева позволили улучшить тактическое положение российских подразделений и не допустить прорыва обороны.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области Украины. Общие потери противника на южнодонецком направлении за сутки составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Также противник потерял боевую машину пехоты (БМП), две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-20.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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