Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД России сообщил о большом числе желающих покинуть Израиль
Мир
Главы МИД РФ и ОАЭ призвали немедленно прекратить бои между ХАМАС и Израилем
Мир
Минздрав Палестины сообщил о 687 погибших с начала эскалации с Израилем
Мир
Эрдоган заявил об уничтожении более 160 боевиков РПК в октябре
Мир
Коалиция во главе с США семь раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии
Мир
В Словакии произошло землетрясение магнитудой 5,0 балла
Мир
В Палестине сообщили об отсутствии планов осуждать действия ХАМАС
Мир
В ЕС пообещали предоставлять гуманитарную помощь палестинцам
Мир
Армия Израиля зафиксировала обстрел со стороны Ливана
Мир
СМИ сообщили о готовности ХАМАС обсуждать перемирие с Израилем
Мир
Захарова назвала заявление кабмина Германии реабилитацией нацизма
Мир
Гутерриш призвал Израиль к соблюдению международного права при операциях в Газе
Спорт
ХК «Локомотив» победил «Торпедо» и возглавил таблицу Запада КХЛ
Экономика
ФАС направила запросы об обоснованности цен ряду компаний на рынке арматуры
Сюжет:

Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны РФ 10 октября рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, батарея реактивной системы залпового огня (РСЗО) под командованием старшего лейтенанта Владимира Пожидаева выполняла боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Несмотря на артиллерийские обстрелы противника, Пожидаев, получив координаты позиций украинских боевиков, своевременно и точно совершил пуски снарядов. В результате нанесения огневых ударов батарея РСЗО уничтожила четыре машины ВСУ во время разгрузки боеприпасов, которые при детонации поразили живую силу и технику противника.

При смене огневой позиции расчет попал под ответный артиллерийский обстрел. Оценив обстановку, Пожидаев грамотно воспользовался условиями местности, оперативно вывел личный состав и боевую машину из опасной зоны. Своевременные и профессиональные военнослужащего не позволили боевикам развернуться в боевой порядок и подтянуть резервы, а также нанесли им существенный урон, что привело к их отступлению.

Также Минобороны выделило заслуги майора Дмитрий Китаева, который в составе мотострелкового батальона выполнял боевую задачу по удержанию высоты в одном из районов вблизи линии соприкосновения с противником.

ВСУ предприняли попытку прорыва обороны российских войск. Благодаря решительным действиям и грамотному управлению подразделением все атаки украинских боевиков на позиции были отбиты силами батальона.

Отразив атаку, подразделение Китаева, усиленное бронетехникой, перешло в наступление и уничтожило укрепления противника, где он скрытно накапливал резервы для проведения атак на позиции российских войск.

Грамотные действия Китаева позволили улучшить тактическое положение российских подразделений и не допустить прорыва обороны.

В ракетном темпе: РФ нанесла 14 высокоточных ударов по тылам противника
Российская армия стала эффективнее находить и уничтожать трудновыявляемые цели

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области Украины. Общие потери противника на южнодонецком направлении за сутки составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Также противник потерял боевую машину пехоты (БМП), две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-20.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023