Посол Палестины сообщил о подготовке визита президента Аббаса в Россию

В настоящее время ведется подготовка визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Москву. Об этом 9 октября заявил палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль в эфире телеканала «Россия 24».

«С Москвой мы поддерживаем ежедневные контакты. Сейчас идет подготовка к визиту президента Аббаса в Москву», — сказал он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее в этот день заявил, что палестино-израильское противостояние необходимо срочно остановить. Он выразил уверенность в том, что Россия и все члены Лиги арабских государств (ЛАГ) должны внести вклад в решение по прекращению кровопролития в Ближневосточном регионе.

Тогда же Лавров и его коллега из Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян призвали немедленно прекратить боевые действия между ХАМАС и Израилем, отпустив заложников.

Кроме того, заместитель главы палестинского исламистского движения ХАМАС Муса Абу Марзук в телефонном разговоре с изданием Al Jazeera 9 октября сообщил о готовности к перемирию.

Днем ранее постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил, что Россия выступает за прекращение огня между Израилем и Палестиной, а также за проведение предметных переговоров. Он отметил, что всё происходящее — «результат неразрешенных проблем».

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, свыше 2,7 тыс. пострадало. В свою очередь, минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 687 палестинцев. Ранения получили около 3,8 тыс. человек. На западном берегу погибли 17 человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.