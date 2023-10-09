Секретарь ОДВЗЯИ попросил о встрече с ключевыми руководителями России

Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд выразил беспокойство, что Россия предпринимает шаги по отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и попросил о встрече с «ключевыми руководителями» в РФ.

«Я обеспокоен тем, что Российская Федерация предпринимает шаги по отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Сегодня Совет Государственной думы принял решение рассмотреть этот вопрос дополнительно», — говорится в заявлении Флойда, опубликованном 9 октября на портале организации.

Он отметил, что ДВЗЯИ является «мощным инструментом глобального блага и жизненно важной частью международной архитектуры мира и безопасности».

По словам Флойда, он поддерживает тесные и регулярные контакты с высшими должностными лицами РФ, «доказывая, что ратификация ДВЗЯИ отвечает как национальным интересам России, так и интересам всего человечества». Также секретарь ОДВЗЯИ попросил предоставить ему возможность как можно скорее встретиться с ключевыми руководителями в Москве.

Флойд выразил мнение, что только благодаря вступлению ДВЗЯИ в силу можно полностью реализовать намерения о всеобщем запрете на ядерные испытания. Он призвал все восемь государств, чья ратификация необходима для вступления ДВЗЯИ в силу, сделать это. Как подчеркнул Флойд, в рамках ОДВЗЯИ действует глобальная система мониторинга, которая может обнаружить взрыв при ядерном испытании. Он надеется, что Россия будет и впредь «вносить свой вклад в эти усилия, включая завершение строительства своего сегмента международной системы мониторинга».

Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американское правительство тормозит вступление в силу ДВЗЯИ и продолжает поддерживать собственную ядерную инфраструктуру.

7 октября агентство Reuters сообщило, что в Госдепе США обеспокоены тем, что РФ может отозвать ДВЗЯИ. В ведомстве указали, что РФ принимает подобное решение с целью надавить на другие страны, чтобы те прекратили оказывать поддержку Украине.

Президент РФ Владимир Путин 5 октября допустил возможное расторжение ДВЗЯИ. Он отметил, что такой шаг будет являться зеркальным в отношениях с Вашингтоном, который до сих пор не ратифицировал соглашение.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что возможный отзыв Москвой ратификации соглашения не означает ее намерения провести ядерные испытания. По его словам, Россия допускает эту возможность, чтобы привести РФ и США «к единому знаменателю».

Подписавшим ДВЗЯИ странам запрещено проводить ядерные испытания, а также побуждать к этому другие государства. Хотя документ уже имеет 185 подписантов, 170 из которых его ратифицировали, юридически договор так и не вступил в силу. В частности, в приложении к ДВЗЯИ обозначен список из 44 стран, чьи подписи и ратификация обязательны для начала действия документа. Однако восемь государств из данного перечня, среди которых США, Китай, КНДР, Египет, Индия, Иран, Израиль, Пакистан, от ратификации отказались.

Россия подписала ДВЗЯИ в 1996 году. Уже в 2000-м она его ратифицировала.