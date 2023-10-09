Реклама
Прямой эфир
Мир
Число пострадавших в ходе конфликта граждан Израиля превысило 2740
Мир
ВМС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в прибрежной зоне сектора Газа
Мир
Посол РФ подтвердил смерть гражданина России в Израиле
Происшествия
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Николаеве
Армия
Расчет «Торнадо-С» уничтожил пункт дислокации ВСУ под Купянском
Мир
Замглавы ХАМАС заявил о готовности к перемирию
Мир
Посол Палестины сообщил о подготовке визита президента Аббаса в Россию
Мир
Байден сообщил об 11 погибших гражданах США в ходе конфликта Палестины и Израиля
Мир
Секретарь ОДВЗЯИ попросил о встрече с ключевыми руководителями России
Мир
МИД России сообщил о большом числе желающих покинуть Израиль
Мир
Главы МИД РФ и ОАЭ призвали немедленно прекратить бои между ХАМАС и Израилем
Мир
Минздрав Палестины сообщил о 687 погибших с начала эскалации с Израилем
Мир
Эрдоган заявил об уничтожении более 160 боевиков РПК в октябре

Секретарь ОДВЗЯИ попросил о встрече с ключевыми руководителями России

Секретарь ОДВЗЯИ Флойд попросил о встрече с ключевыми руководителями России
0
Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд выразил беспокойство, что Россия предпринимает шаги по отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и попросил о встрече с «ключевыми руководителями» в РФ.

«Я обеспокоен тем, что Российская Федерация предпринимает шаги по отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Сегодня Совет Государственной думы принял решение рассмотреть этот вопрос дополнительно», — говорится в заявлении Флойда, опубликованном 9 октября на портале организации.

Он отметил, что ДВЗЯИ является «мощным инструментом глобального блага и жизненно важной частью международной архитектуры мира и безопасности».

По словам Флойда, он поддерживает тесные и регулярные контакты с высшими должностными лицами РФ, «доказывая, что ратификация ДВЗЯИ отвечает как национальным интересам России, так и интересам всего человечества». Также секретарь ОДВЗЯИ попросил предоставить ему возможность как можно скорее встретиться с ключевыми руководителями в Москве.

Флойд выразил мнение, что только благодаря вступлению ДВЗЯИ в силу можно полностью реализовать намерения о всеобщем запрете на ядерные испытания. Он призвал все восемь государств, чья ратификация необходима для вступления ДВЗЯИ в силу, сделать это. Как подчеркнул Флойд, в рамках ОДВЗЯИ действует глобальная система мониторинга, которая может обнаружить взрыв при ядерном испытании. Он надеется, что Россия будет и впредь «вносить свой вклад в эти усилия, включая завершение строительства своего сегмента международной системы мониторинга».

Пошли на принцип: как атомные державы пытались сохранить мир
В 1963 году был заключен договор о прекращении испытаний ядерного оружия на земле, в космосе и под водой

Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американское правительство тормозит вступление в силу ДВЗЯИ и продолжает поддерживать собственную ядерную инфраструктуру.

7 октября агентство Reuters сообщило, что в Госдепе США обеспокоены тем, что РФ может отозвать ДВЗЯИ. В ведомстве указали, что РФ принимает подобное решение с целью надавить на другие страны, чтобы те прекратили оказывать поддержку Украине.

Президент РФ Владимир Путин 5 октября допустил возможное расторжение ДВЗЯИ. Он отметил, что такой шаг будет являться зеркальным в отношениях с Вашингтоном, который до сих пор не ратифицировал соглашение.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что возможный отзыв Москвой ратификации соглашения не означает ее намерения провести ядерные испытания. По его словам, Россия допускает эту возможность, чтобы привести РФ и США «к единому знаменателю».

Подписавшим ДВЗЯИ странам запрещено проводить ядерные испытания, а также побуждать к этому другие государства. Хотя документ уже имеет 185 подписантов, 170 из которых его ратифицировали, юридически договор так и не вступил в силу. В частности, в приложении к ДВЗЯИ обозначен список из 44 стран, чьи подписи и ратификация обязательны для начала действия документа. Однако восемь государств из данного перечня, среди которых США, Китай, КНДР, Египет, Индия, Иран, Израиль, Пакистан, от ратификации отказались.

Россия подписала ДВЗЯИ в 1996 году. Уже в 2000-м она его ратифицировала.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023