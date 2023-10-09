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Байден сообщил об 11 погибших гражданах США в ходе конфликта Палестины и Израиля

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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Минимум 11 граждан Соединенных Штатов Америки погибли в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом 9 октября сообщил президент США Джо Байден, заявление которого распространила пресс-служба Белого дома.

«К сожалению, теперь мы знаем, что среди погибших было по меньшей мере 11 американских граждан, для многих из которых Израиль стал вторым домом», — говорится в заявлении американского лидера.

Кроме того, Байден сообщил, что американские граждане также числятся пропавшими без вести. Власти Вашингтона работают с официальными израильскими лицами, чтобы получить больше информации о местонахождении граждан США.

«Пока мы всё еще работаем над тем, чтобы подтвердить эти данные, однако мы считаем, что граждане США, вполне вероятно, могут быть среди тех, кого удерживает ХАМАС», — заявил американский лидер.

Кроме того, он добавил, что для тех американских граждан, кто на данный момент остался в Израиле, Госдепартамент США предоставляет консульскую помощь, а также обновленные оповещения о мерах безопасности. Также для желающих покинуть страну по-прежнему доступны коммерческие рейсы и наземные варианты, говорится в заявлении.

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Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадало. В свою очередь, минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 687 палестинцев. Ранения получили около 3,8 тыс. человек. На западном берегу погибли 17 человек.

9 октября Al Hadath сообщал о готовности ХАМАС обсуждать перемирие с Израилем. В свою очередь, Reuters написало, что ХАМАС открыто к переговорам. Также телеканал сообщил, что ХАМАС не намерено проводить переговоры о заложниках, захваченных на территории Израиля, пока продолжаются боевые действия.

Тогда же министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его коллега из Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян призвали немедленно прекратить боевые действия между ХАМАС и Израилем, отпустив заложников.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности выступить посредником для прекращения конфликта Израиля и Палестины, а также обмена пленными.

9 октября на закрытом заседании Совета Безопасности (СБ) ООН постпред Палестины Рияд Мансур призвал убедить Израиль изменить курс, чтобы не допустить еще большего числа жертв с обеих сторон конфликта. В свою очередь, постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил, что Россия выступает за прекращение огня между Израилем и Палестиной, а также за проведение предметных переговоров. Он отметил, что всё происходящее — «результат неразрешенных проблем».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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