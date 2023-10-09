Al Hadath сообщил о нежелании ХАМАС вести переговоры о заложниках

Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило, что не намерено проводить переговоры о заложниках, захваченных на территории Израиля, пока продолжаются боевые действия. Об этом 9 октября сообщил телеканал Al Hadath.

«Мы (представители ХАМАС. — Ред.) не будем вести переговоры по вопросу пленных под огнем (израильских сил. — Ред.)», — приводит заявление ХАМАС телеканал.

Ранее в этот день Al-Hadath сообщал о готовности ХАМАС обсуждать перемирие с Израилем. В свою очередь, Reuters написало, что ХАМАС открыто к переговорам. Как уточнило агентство, высокопоставленный представитель исламистской организации Мусса Абу Марзук, отвечая на вопрос о готовности к обсуждению прекращения огня, заявил, что ХАМАС открыто для «чего-то подобного», а также для «всех политических диалогов».

Тогда же министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его коллега из Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян призвали немедленно прекратить боевые действия между ХАМАС и Израилем, отпустив заложников.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности выступить посредником для прекращения конфликта Израиля и Палестины, а также обмена пленными.

9 октября на закрытом заседании Совета Безопасности (СБ) ООН постпред Палестины Рияд Мансур призвал убедить Израиль изменить курс, чтобы не допустить еще большего числа жертв с обеих сторон конфликта. В свою очередь, постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил, что Россия выступает за прекращение огня между Израилем и Палестиной, а также за проведение предметных переговоров. Он отметил, что всё происходящее — «результат неразрешенных проблем».

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадало. В свою очередь, минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 687 палестинцев. Ранения получили около 3,8 тыс. человек. На западном берегу погибли 17 человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.