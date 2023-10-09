В Палестине сообщили об отсутствии планов осуждать действия ХАМАС

Палестина не собирается осуждать действия исламистской организации ХАМАС и поддерживает с движением ежедневный контакт. Об этом 9 октября заявил палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль в эфире телеканала «Россия 24».

«Между нами существуют некоторые сложности, мы по-разному подходим к разным вопросам <...>, но в настоящий момент мы не планируем осуждать действия ХАМАС», — сказал он.

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Франции Эммануэль Макрон просили лидера Палестины Махмуда Аббаса осудить действия ХАМАС, однако тот ответил отказом. Нофаль добавил, что палестинский народ имеет право на самоопределение и самостоятельную жизнь.

При этом он отметил, что прекращение поставок электричества Израилем означает его скорое наступление на сектор Газа.

«Прекращение поставок электричества — это очень сильный сигнал <...>. Это означает, что Израиль готовится к наступлению на сектор Газа, оно начнется сегодня или завтра», — подчеркнул Нофаль.

Ранее в этот день минздрав Палестины сообщил о количестве погибших в секторе Газа, которое достигло 687 человек с начала эскалации. Как уточняется, среди них 140 детей и 105 женщин. Ранения получили около 3,8 тыс. человек.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадало.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

Палестинцы стремятся к тому, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.