МИД России сообщил о большом числе желающих покинуть Израиль

Российским авиакомпаниям даны указания по предоставлению пассажирам задержанных в связи с ситуацией в Израиле рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафов. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщил МИД РФ в своем Telegram-канале.

«Перевозчикам даны указания по неукоснительному соблюдению федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций», — говорится в сообщении.

Российское внешнеполитическое ведомство также сообщило, что прямые перелеты между Россией и Израилем осуществляют авиакомпании Red Wings и «Азимут» по маршрутам Сочи – Тель-Авив, Махачкала – Тел-Авив и Минеральные Воды – Тель-Авив.

«Полеты выполняются с учетом рекомендаций Росавиации», — сообщили в МИД РФ.

Ранее в этот день Министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Израиля и палестинских территорий, подобное предостережение вызвано обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Граждан России, уже находящихся на данных территория, ведомство призвало проявлять максимальную осторожность и поддерживать контакты с представителями дипломатических и консульских учреждений России.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадало. В свою очередь, число погибших с начала эскалации палестинцев в секторе Газа достигло 687 человек.

Палестинцы стремятся к тому, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.