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В Словакии произошло землетрясение магнитудой 5,0 балла

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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Michael Szönyi
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В Словакии в 61 км к северу от города Кошице произошло землетрясение магнитудой 5,0 балла. Об этом 9 октября сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

При этом отмечается, что само землетрясения произошло около 20:23 по местному времени (21:23 по мск), а его очаг находился на глубине 10 км. Населения Кошицы составляет 236 тыс. человек.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

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Ранее, 7 октября, на западе Афганистана произошло несколько мощных землетрясений. По данным геологической службы США, сильные подземные толчки произошли в 35 км к северо-западу от города Герат, один из которых имел магнитуду 6,3.

8 октября TOLO News со ссылкой на чиновников афганистанского правительства сообщило, что свыше 2,4 тыс. человек погибли в результате землетрясения. Уточнялось, что большинство жертв насчитывается в 13 деревнях района Зинда-Джан в Герате.

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