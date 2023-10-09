Власти Израиля порекомендовали гражданам запастись водой и продуктами

Власти Израиля рекомендовали жителям страны обеспечить себя запасами воды, еды и медикаментов из расчета на 72-часовое пребывание в бомбоубежищах, сообщило 9 октября радио Каn.

«Учитывая развитие боевых действий на различных направлениях, необходимо подготовить снаряжение, которое позволит вам и вашей семье находиться на безопасной и охраняемой территории до 72 часов», — говорится в сообщении.

Днем в понедельник МИД РФ сообщил, что занимается проработкой эвакуационных мероприятий в для российских граждан.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле в настоящее время нет информации о пострадавших в Палестине или Израиле гражданах России. По его словам, на территории Палестинской национальной администрации проживает несколько тысяч сограждан.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадало. Число погибших палестинцев приближается к 500, пострадало более 2,7 тыс. человек.