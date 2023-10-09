В Минфине выступили за предсказуемый курс рубля

Курс рубля должен быть предсказуемым для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Об этом 9 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью для программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Мы действительно говорим о том, что курс должен быть предсказуемым для наших участников внешнеэкономической деятельности — будь то экспортеры, импортеры», — отметил он.

По его словам, Минфину, правительству РФ выгоднее прогнозируемый курс нацвалюты.

Силуанов также указал на то, что курс рубля в проекте бюджета РФ на 2024-2026 годы предусмотрен на уровне от 90 до 92 рублей за доллар США. При этом не исключено, что он может меняться в зависимости от внешних факторов.

9 октября курс доллара на Мосбирже превысил 102 рубля впервые с марта 2022 года. Евро достигал 108 рублей, столько в последний раз он стоил в середине августа. Кроме того, нацвалюта подешевела и к юаню — его курс превысил 14 рублей впервые с марта 2023-го. К концу торгового дня на Мосбирже российская валюта смогла окрепнуть. Так, доллар к 18:20 торговался на уровне 98,84 рубля, евро — 104,3, а юань — 13,52 рубля.

Ранее в этот день аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин назвал главную причину ослабления курса рубля. По его словам, дефицит твердой валюты, который стал следствием оттока капитала из страны и роста объемов расчетов за экспорт в рублях, является основной причиной данного процесса.

При этом 3 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что поводов для беспокойства нет на фоне ослабления российской валюты. Он заверил, что макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается действиями российского макрорегулятора и правительства РФ.