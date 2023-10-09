Общественный транспорт переведут на зимний режим в Подмосковье

Общественный транспорт переведут на зимний режим с 1 ноября в Московской области. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры Алексея Гержика.

Специалисты проверяют работу отопительных систем в салонах, а также герметичность салонов и наличие охлаждающей жидкости. Кроме того, необходимо установить подходящие для сезона шины.

Кроме того, в Подмосковье продолжается работа по контролю за движением общественного транспорта. Специалисты ведут мониторинг загруженности остановок.

Ранее сообщалось, что пять низкопольных трамваев будут закуплены для Томска в 2024 году. Стоимость транспортных средств составляет 464 млн рублей.