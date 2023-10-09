Больше 10 тыс. нарушений ПДД выявили в Рязанской области за выходные

За минувшие выходные в Рязанской области полиция выявила почти 10,9 тыс. нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает 62INFO.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

В числе нарушителей — 24 водителя, которые сели за руль в пьяном состоянии. Еще десять автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Один водитель сел за руль пьяным повторно.

В трех случаях нарушения были связаны с управлением мотоциклов. Кроме того, правила нарушили 20 пешеходов.

Ранее сообщалось, что в России предложили обязать владельцев самокатов и других средств индивидуальной мобильности сдавать экзамен по ПДД и получать соответствующие документы.