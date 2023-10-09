Эрик Трамп спрогнозировал начало следующего глобального конфликта на Тайване

Следующий глобальный конфликт может начаться на Тайване, заявил 9 октября в соцсети X (бывший Twitter) сын экс-президента США Дональда Трампа Эрик.

«Тайвань следующий», — спрогнозировал он.

Трамп подчеркнул, что каждое крупное вооруженное столкновение в мире происходит из-за слабости США.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность взяло на себя палестинское исламистское движение ХАМАС.

Министр обороны Израиля Йоав Галант призвал резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить ударыпо целям в секторе Газа в ответ. Позднее он заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

8 и 9 октября Армия обороны Израиля продолжила наносить удары по сектору Газа. За ночь на 9 октября ЦАХАЛ подавила более 500 военных целей движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация).

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадали. Число погибших палестинцев приближается к 500, пострадали более 2,7 тыс. человек.

Палестинцы стремятся к тому, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.