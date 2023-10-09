Пять низкопольных трамваев закупят для Томска в лизинг

Трамвайно-троллейбусное управление Томска объявило закупку на приобретение в лизинг пяти низкопольных трамваев. Стоимость контракта составляет 464 млн рублей.

По данным РИА «Томск», договор будет заключен с единственным поставщиком — Усть-Катавским вагоностроительным заводом. 44% стоимости транспортных средств будет оплачено из федерального бюджета, оставшаяся часть — из бюджетов города и области. Перевозчик получил право на приобретение подвижного состава на льготных условиях.

Максимальная вместимость каждого трамвая составляет 160 пассажиров, минимальное число сидячих мест составляет 38 штук. Вагоны должны поступить в Томск до конца июня 2024 года. Гарантия на трамваи составляет два года или 100 тыс. км пробега. Лизинг будет оформлен на 60 месяцев с началом выплат в июле 2024 года.