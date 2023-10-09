Реклама
Прямой эфир
Мир
Гутерриш призвал Израиль к соблюдению международного права при операциях в Газе
Мир
Кеннеди-младший будет выдвигаться как независимый кандидат
Экономика
Торги на Московской бирже закончились снижением курса доллара и евро
Мир
Миротворцы РФ выставляют 25 постов охраны сданного военными Карабаха оружия
Мир
Эрдоган обсудил с Аббасом кризис между Палестиной и Израилем
Мир
Россиянин погиб в результате атаки ХАМАС на Израиль
Мир
Португальская певица Маргарида Амарал скончалась в возрасте 95 лет
Спорт
Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ по версии Forbes
Общество
Путин поручил определить источники допфинансирования лечения гепатита С
Экономика
ФАС направила запросы об обоснованности цен ряду компаний на рынке арматуры
Общество
Умер сыгравший в «Как закалялась сталь» актер Михаил Голубович
Мир
Польская актриса Катажина Мерницка скончалась в возрасте 59 лет
Мир
Во Франции призвали развенчать миф о франко-германском союзе
Мир
СМИ стало известно о переезде Фридмана из Великобритании в Израиль

Водителям в Подмосковье рекомендовали не выезжать на летней резине 10 октября

0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобилистам рекомендуется не использовать машины с летней резиной из-за прогнозируемой 10 октября гололедицы в Подмосковье. Об этом пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщила в понедельник, 9 октября.

«В ближайшие дни в Московском регионе прогнозируют гололедицу. Минтранс Подмосковья рекомендует автомобилистам не выезжать завтра, во вторник, на летней резине — это может быть опасно», — предупредили в пресс-службе ведомства.

В министерстве добавили, что в течение недели температура воздуха будет колебаться от +4 до +14 градусов.

«Напомним, что пора готовить автомобиль к зимнему периоду — менять резину на зимнюю рекомендуется при установившейся среднесуточной температуре 5–7 градусов», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Холод не зимой: метеорологи предупредили об «арктическом вторжении»
Считать ли аномалией резкое понижение температуры в Центральной России и сколько оно продлится

Ранее в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на 11 метеостанциях Москвы и Московской области зафиксировали первый снег, сообщает телеканал «360».

Осадки в виде снега выпали в результате арктического вторжения. Так, снег наблюдали на метеостанциях МГУ, «Балчуг» и в Тушино. В Подмосковье его зафиксировали в Домодедово, Шереметьево, Внуково, Клину, Дмитрове, Михайловском и Волоколамске.

Накануне, 8 октября, в столичном главке МЧС России объявили экстренное предупреждение из-за мокрого снега и сильного ветра. Оно будет действовать до 21:00 понедельника, 9 октября, сообщается на сайте kp.ru. На отдельных участках дорог с утра ожидается гололедица. Водителям рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию на дороге.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023