Водителям в Подмосковье рекомендовали не выезжать на летней резине 10 октября

Автомобилистам рекомендуется не использовать машины с летней резиной из-за прогнозируемой 10 октября гололедицы в Подмосковье. Об этом пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщила в понедельник, 9 октября.

«В ближайшие дни в Московском регионе прогнозируют гололедицу. Минтранс Подмосковья рекомендует автомобилистам не выезжать завтра, во вторник, на летней резине — это может быть опасно», — предупредили в пресс-службе ведомства.

В министерстве добавили, что в течение недели температура воздуха будет колебаться от +4 до +14 градусов.

«Напомним, что пора готовить автомобиль к зимнему периоду — менять резину на зимнюю рекомендуется при установившейся среднесуточной температуре 5–7 градусов», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на 11 метеостанциях Москвы и Московской области зафиксировали первый снег, сообщает телеканал «360».

Осадки в виде снега выпали в результате арктического вторжения. Так, снег наблюдали на метеостанциях МГУ, «Балчуг» и в Тушино. В Подмосковье его зафиксировали в Домодедово, Шереметьево, Внуково, Клину, Дмитрове, Михайловском и Волоколамске.

Накануне, 8 октября, в столичном главке МЧС России объявили экстренное предупреждение из-за мокрого снега и сильного ветра. Оно будет действовать до 21:00 понедельника, 9 октября, сообщается на сайте kp.ru. На отдельных участках дорог с утра ожидается гололедица. Водителям рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию на дороге.