Реклама
Прямой эфир
Мир
Гутерриш призвал Израиль к соблюдению международного права при операциях в Газе
Мир
Кеннеди-младший будет выдвигаться как независимый кандидат
Экономика
Торги на Московской бирже закончились снижением курса доллара и евро
Мир
Миротворцы РФ выставляют 25 постов охраны сданного военными Карабаха оружия
Мир
Эрдоган обсудил с Аббасом кризис между Палестиной и Израилем
Мир
Россиянин погиб в результате атаки ХАМАС на Израиль
Мир
Португальская певица Маргарида Амарал скончалась в возрасте 95 лет
Спорт
Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ по версии Forbes
Общество
Путин поручил определить источники допфинансирования лечения гепатита С
Экономика
ФАС направила запросы об обоснованности цен ряду компаний на рынке арматуры
Общество
Умер сыгравший в «Как закалялась сталь» актер Михаил Голубович
Мир
Польская актриса Катажина Мерницка скончалась в возрасте 59 лет
Мир
Во Франции призвали развенчать миф о франко-германском союзе
Мир
СМИ стало известно о переезде Фридмана из Великобритании в Израиль

Выход маломерных судов в море ограничат Мурманской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Мурманской области на несколько суток ограничат выход маломерных судов в акваторию Баренцева моря. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на МЧС региона.

Ограничение будет введено утром 10 октября и продлится до утра 13 октября. Выходить в море запрещено на территории Териберки и Ура-Губы.

На время неблагоприятных погодных условий будет действовать режим повышенной готовности. В местах традиционного выхода лодок будет организовано патрулирование.

Аналогичное ограничение вводили 21 сентября. В Печенге и Лиинахамари отмечалось усиление ветра до 20 м/с и волны высотой до 1,5 м.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023