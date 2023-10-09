Выход маломерных судов в море ограничат Мурманской области

В Мурманской области на несколько суток ограничат выход маломерных судов в акваторию Баренцева моря. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на МЧС региона.

Ограничение будет введено утром 10 октября и продлится до утра 13 октября. Выходить в море запрещено на территории Териберки и Ура-Губы.

На время неблагоприятных погодных условий будет действовать режим повышенной готовности. В местах традиционного выхода лодок будет организовано патрулирование.

Аналогичное ограничение вводили 21 сентября. В Печенге и Лиинахамари отмечалось усиление ветра до 20 м/с и волны высотой до 1,5 м.