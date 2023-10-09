В Томске открыли съезд с Коммунального моста на Московский тракт

В Томске для движения автомобилей открылся съезд с Коммунального моста на Московский тракт, сообщил градоначальник Дмитрий Махиня в своем Telegram в понедельник, 10 октября.

Как уточнили РИА «Томск» в пресс-службе мэрии, движение транспорта запустили в 13:10.

Съезд на Московский тракт был перекрыт 27 сентября из-за ремонта Коммунального моста. Это спровоцировало серьезные пробки на левом берегу Томи. Съезд планировали открыть 1 октября, но дважды переносили из-за дождей.