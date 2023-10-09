Посольство России: один россиянин погиб в Израиле, четыре человека пропали

Один россиянин погиб в Израиле после обострения конфликта с Палестиной, сообщили 9 октября в пресс-службе посольства России в Тель-Авиве со ссылкой на списки израильской стороны.

Информация поступила от израильской стороны и действительна по состоянию на 18:00 мск 9 октября.

«Консульский отдел посольства занимается выяснением всех обстоятельств. В предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо российских граждан», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты контактируют с родственниками этих россиян. Прикладывается максимум усилий для выяснения места нахождения пропавших.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность взяло на себя движение ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

8 октября ливанская сторона совершила минометный обстрел по территории Израиля. В ответ на него израильская армия нанесла удары по территории Ливана. Войска Израиля также заявили о готовности действовать при любом стечении обстоятельств.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадало. Число погибших палестинцев приближается к 500, пострадало более 2,7 тыс. человек.