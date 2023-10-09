Реклама
Прямой эфир
Мир
Гутерриш призвал Израиль к соблюдению международного права при операциях в Газе
Мир
Кеннеди-младший будет выдвигаться как независимый кандидат
Экономика
Торги на Московской бирже закончились снижением курса доллара и евро
Мир
Миротворцы РФ выставляют 25 постов охраны сданного военными Карабаха оружия
Мир
Эрдоган обсудил с Аббасом кризис между Палестиной и Израилем
Мир
Россиянин погиб в результате атаки ХАМАС на Израиль
Мир
Португальская певица Маргарида Амарал скончалась в возрасте 95 лет
Спорт
Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ по версии Forbes
Общество
Путин поручил определить источники допфинансирования лечения гепатита С
Экономика
ФАС направила запросы об обоснованности цен ряду компаний на рынке арматуры
Общество
Умер сыгравший в «Как закалялась сталь» актер Михаил Голубович
Мир
Польская актриса Катажина Мерницка скончалась в возрасте 59 лет
Мир
Во Франции призвали развенчать миф о франко-германском союзе
Мир
СМИ стало известно о переезде Фридмана из Великобритании в Израиль
Сюжет:

Посольство России: один россиянин погиб в Израиле, четыре человека пропали

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один россиянин погиб в Израиле после обострения конфликта с Палестиной, сообщили 9 октября в пресс-службе посольства России в Тель-Авиве со ссылкой на списки израильской стороны.

Информация поступила от израильской стороны и действительна по состоянию на 18:00 мск 9 октября.

«Консульский отдел посольства занимается выяснением всех обстоятельств. В предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо российских граждан», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты контактируют с родственниками этих россиян. Прикладывается максимум усилий для выяснения места нахождения пропавших.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность взяло на себя движение ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Давить на Газу: к чему приведет наземная операция Израиля против ХАМАС
И в чем стороны видят причины обострения ситуации в регионе

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

8 октября ливанская сторона совершила минометный обстрел по территории Израиля. В ответ на него израильская армия нанесла удары по территории Ливана. Войска Израиля также заявили о готовности действовать при любом стечении обстоятельств.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадало. Число погибших палестинцев приближается к 500, пострадало более 2,7 тыс. человек.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023