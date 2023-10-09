Посол Палестины в РФ назвал причины обострения конфликта с Израилем

К обострению конфликта с Израилем привела совокупность проблем, копившихся годами. Об этом 9 сентября заявил «Известиям» Абдель Хафиз Нофаль.

«Это просто, как говорится, копилось годами, аккумулировалось, много проблем, кризисов, бедности. Нет никаких перспектив у молодежи, на территории чуть больше 300 кв. км проживает 2 млн человек, и, конечно, рано или поздно терпение заканчивается», — сказал он.

Дипломат заявил, что международное сообщество не должно считать Израиль жертвой конфликта, которой нужно помогать.

«В то время как сектор Газа уже долгое время находится под блокадой, на западном берегу реки Иордан также палестинский народ находится под прицелом Израиля. Это аннексия палестинских земель, иудаизация Иерусалима и христианских, мусульманских святынь, а также заключение в тюрьмы и многие другие правонарушения палестинского народа», — указал Нофаль.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность взяло на себя движение ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. За ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадало. Число погибших палестинцев приближается к 500, пострадало более 2,7 тыс. человек.

9 октября посольство России в Израиле сообщило, что в результате атаки ХАМАС погиб один россиянин. Еще четверо граждан РФ числятся пропавшими без вести.

Палестинцы стремятся к тому, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.