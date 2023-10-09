Как сменить фамилию в 2023 году — документы, условия, стоимость

Возможность поменять фамилию закреплена в российском законодательстве. Такое право есть у совершеннолетних граждан страны, а также у иностранцев и лиц без гражданства. В некоторых случаях смена фамилии возможна и для детей. О том, как обзавестись новыми инициалами, читайте в материале «Известий».

Можно ли сменить фамилию в 2023 году

В России можно по собственному желанию сменить фамилию, имя и отчество. Такую услугу оказывают во всех отделениях ЗАГС независимо от места рождения, проживания и регистрации человека.

При этом для изменения инициалов не нужна особенная причина. Чаще всего это происходит при вступлении в брак, когда один супруг берет фамилию другого, или при разводе. Однако основанием для получения новой фамилией может служить и личное желание человека. Например, если ему не нравится звучание ФИО.

Ограничений всего два — возраст заявителя и соблюдение требований закона к новой фамилии. Дети могут менять фамилию только с 14 лет, при этом до совершеннолетия им нужно письменное согласие родителей.

Стоит иметь ввиду, что новая фамилия не освобождает человека от обязательств, которые он получил под старой. Так что избежать долгов с помощью изменения инициалов не выйдет.

Как сменить фамилию в 2023 году — на какую фамилию можно сменить

В законодательстве четко прописаны требования к новой фамилии. Так, в ней запрещено использование цифр, числительных, буквенно-цифровых обозначений и любых символов кроме «дефиса». Кроме того, нельзя включать в фамилию титулы, ранги, должности и нецензурные слова.

Как сменить фамилию в 2023 году — документы

Перед тем как обращаться в загс для смены фамилии, необходимо собрать пакет документов. Понадобятся паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке (или о разводе), а также свидетельство о смерти супруга.

Если у того, кто хочет сменить фамилию, есть несовершеннолетние дети, нужно также предоставить их свидетельства о рождении. В случае если браков и разводов было несколько, потребуются свидетельства о каждом из них.

Как сменить фамилию самостоятельно в 2023 году

Чтобы сменить фамилию, необходимо прийти в загс и заполнить соответствующее заявление. Сделать это также можно через портал «Госуслуги», но такая возможность есть не во всех регионах. В заявлении необходимо указать причину изменения фамилии.

Сотрудник загса примет все необходимые документы и попросит заплатить госпошлину в размере 1,6 тыс. рублей. Квитанцию об ее оплате следует также приложить к заявлению.

Заявление рассматривают в течение месяца с момента подачи. Иногда этот срок увеличивается, но не более чем на два месяца. Если сотрудники загса примут решение в пользу изменения фамилии, заявителю выдадут свидетельство о перемене имени, которое послужит основанием для замены других документов.

Заключительный этап — замена всех важных документов. Получить новые паспорт и полис ОМС необходимо в течение 30 дней, военный билет и документы на машину — в течение 14 дней, водительское удостоверение — в течение 10 дней. Также потребуется сменить загранпаспорт, СНИЛС, ИНН, документы на недвижимость сертификат на материнский капитал и банковские карты.

Диплом о высшем образовании и школьный аттестат менять необязательно. Замене не подлежит трудовая книжка, в ней просто сделают отметку об изменении фамилии.

Как сменить фамилию после свадьбы или развода в 2023 году

Чтобы сменить фамилию при заключении брака, нужно заранее предупредить о своем желании работников загса. Они внесут отметку об этом в свидетельство о браке, в котором будут указаны старая фамилия и новая. Этот документ послужит основанием для замены всех остальных.

В отличие от смены фамилии по собственному желанию, после вступления в брак необходимо поменять только личные документы: паспорт, документы на машину и права, СНИЛС, ИНН и загранпаспорт.

В случае развода необходимо указать желание изменить фамилию при составлении заявления на расторжение брака. При этом можно выбрать только добрачную фамилию. Если она по какой-либо причине не устраивает, следует развестись с брачной фамилией, а потом изменить ее самостоятельно в отделении загса.

Сколько стоит смена фамилии в 2023 году

Госпошлина за получение свидетельства о перемене имени составляет 1,6 тыс. рублей. Скидки на нее не предусмотрены. Помимо этого, придется заплатить за все изменения в актах гражданского состояния (свидетельства о рождении, браке и расторжении брака) по 350 рублей. Есть и другие пошлины, которые стоит учитывать:

замена паспорта — 300 рублей;

документы на машину: СТС — 500 рублей, ПТС — 350 рублей;

замена водительского удостоверения — 2 тыс. рублей;

замена загранпаспорта старого образца — 2 тыс. рублей, загранпаспорта нового образца с биометрией — 5 тыс. рублей;

документы о собственности на недвижимость — 350 рублей.

Если оплачивать госпошлины онлайн через «Госуслуги», можно получить скидку 30%.

Может ли ребенок сменить фамилию в 2023 году

Согласно Семейному кодексу РФ, поменять фамилию ребенку младше 14 лет можно только с согласия обоих родителей и органов опеки. Если ребенок старше 10 лет, понадобится также его письменное согласие. Это делается для защиты интересов несовершеннолетних.

Согласие второго родителя не нужно, если он недееспособен, его местоположение неизвестно или он уклоняется от содержания и воспитания ребенка без уважительных причин. Подтверждением этих обстоятельств может служить справка из МВД или решение суда.

После того, как ребенку исполнилось 14 лет, разрешение органов опеки на смену фамилии больше не требуется.

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