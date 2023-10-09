СМИ стало известно о переезде Фридмана из Великобритании в Израиль

Российский миллиардер Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль, сообщил в понедельник, 9 октября, РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что он на данный момент находится в Москве и планирует бывать в России чаще.

В сентябре Фридман в интервью газете Times поделился, что больше не чувствует спокойствие и стабильность, живя в Великобритании. Он отметил, что быть российским бизнесменом в этой стране, похоже, «по умолчанию считается преступлением».

28 февраля Евросоюз объявил о вводе санкций против ряда предпринимателей из РФ. Ограничительные меры альянса затронули и Фридмана.

Михаил Фридман является российским бизнесменом и миллиардером, совладельцем и председателем наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп». До 1 марта 2022 года являлся членом совета директоров Альфа-банка.