Реклама
Прямой эфир
Экономика
Торги на Московской бирже закончились снижением курса доллара и евро
Мир
Миротворцы РФ выставляют 25 постов охраны сданного военными Карабаха оружия
Мир
Эрдоган обсудил с Аббасом кризис между Палестиной и Израилем
Мир
Россиянин погиб в результате атаки ХАМАС на Израиль
Мир
Португальская певица Маргарида Амарал скончалась в возрасте 95 лет
Спорт
Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ по версии Forbes
Общество
Путин поручил определить источники допфинансирования лечения гепатита С
Экономика
ФАС направила запросы об обоснованности цен ряду компаний на рынке арматуры
Мир
В ЕС может значительно вырасти стоимость оливкового масла
Мир
Замглавы МИД РФ Грушко обсудил с послом Турции ситуацию на Украине
Мир
Четверо россиян числятся пропавшими без вести в Израиле
Экономика
ЦБ РФ установил курс доллара на уровне 101,35 рубля на 10 октября
Экономика
Путин утвердил передачу ВТБ контрольного пакета акций ОСК
Мир
СМИ стало известно о переезде Фридмана из Великобритании в Израиль

СМИ стало известно о переезде Фридмана из Великобритании в Израиль

РБК: Фридман переехал из Британии в Израиль и собрался чаще бывать в России
0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский миллиардер Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль, сообщил в понедельник, 9 октября, РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что он на данный момент находится в Москве и планирует бывать в России чаще.

В сентябре Фридман в интервью газете Times поделился, что больше не чувствует спокойствие и стабильность, живя в Великобритании. Он отметил, что быть российским бизнесменом в этой стране, похоже, «по умолчанию считается преступлением».

«Необходимо сделать всё, чтобы уехавшие предприниматели вернулись в РФ»
Глава Корпорации МСП Александр Исаевич — о бизнесе в новых регионах, выходе предпринимателей из тени и трудностях в связи с введением ЕНС

28 февраля Евросоюз объявил о вводе санкций против ряда предпринимателей из РФ. Ограничительные меры альянса затронули и Фридмана.

Михаил Фридман является российским бизнесменом и миллиардером, совладельцем и председателем наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп». До 1 марта 2022 года являлся членом совета директоров Альфа-банка.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023