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Автоэксперт рассказал «Известиям» о способах предотвращения поломок автомобиля

Автоэксперт Буров: многие проблемы автомобиля можно предотвратить самостоятельно
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Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров
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Агрессивное вождение, образование нагара в моторе и грязи под капотом, а также протертые колодки и неравномерный износ колес — проблемы, которые водитель может предотвратить самостоятельно, избежав при этом поломки автомобиля. О способах снижения рисков выхода транспортного средства из строя 10 октября рассказал «Известиям» руководитель маркетплейса ПЭК: MALL Сергей Буров.

Эксперт посоветовал перед каждой поездкой прогревать авто. Летом достаточно одной минуты прогрева, зимой — не менее трех, при этом в холодное время года не рекомендуется резко жать на газ.

По его словам, подобное агрессивное вождение значительно повышает риск поломки автомобиля. Резкий старт или резкое торможение напрямую влияют на состояние транспортного средства. Узнать о состоянии своего автомобиля можно по тормозным колодкам. В одних автомобилях встроены датчики, которые показывают их индикатор износа, в других — на колодки установлены металлические пластины, которые трутся о тормозной диск до характерного звука, похожего на скрип. Согласно рекомендации Бурова, нужно менять колодки, не дожидаясь полного износа.

При этом замену масла каждые 15 тыс. км пробега стоит исключить, поскольку это может привести к образованию нагара в моторе и последующим техническим проблемам с автомобилем. Из-за резкой смены температуры в России смазочный материал быстрее теряет свои свойства и не может защитить двигатель автомобиля должным образом. Буров посоветовал менять масло и технические жидкости через каждые 7–8 тыс. км. пробега.

При этом перед покупкой автомобильного масла необходимо проверить его на допуск автопроизводителя — сертификат, который выдают автоконцерны после внутренней проверки качества жидкости в лаборатории. Проверять на допуск особенно важно для владельцев немецких автомобилей, поскольку неподходящий продукт не обладает нужными характеристиками и может негативно сказаться на состоянии поверхностей трущихся деталей.

Буров подчеркнул, что автомобиль важно часто чистить как снаружи, так и внутри. Грязь и пыль, химические реагенты, которыми покрывают дороги зимой, впитываются, скапливаются в дренажных каналах. Влага застаивается, что приводит к коррозии в скрытых полостях, чаще всего — на днище автомобиля. Для предотвращения подобных ситуаций рекомендуется обрабатывать кузов машины воском, покрывать защитным «жидким стеклом» и регулярно проверять уровень загрязнений.

К поломке авто может привести и неравномерный износ шин. Если индикаторы показывают разные значения, то высока вероятность увеличения тормозного пути и появления сложностей сцепления с дорогой. Каждые 20 тыс. км колеса можно менять местами друг с другом, это поможет избежать подобных проблем.

При сигнале о нехватке жидкости, нарушении работы антиблокировочной системы — автомобилисту необходимо срочно обратиться в техцентр. Если загорелся знак «проверьте двигатель», это может быть вызвано незначительными отклонениями от рабочего процесса или более серьезными проблемами. Не стоит затягивать и с ремонтом лобового стекла и системами его очистки. Проблемы с видимостью могут стать причиной аварии на дороге.

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Ранее, 9 октября, исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов заявил, что глобального снижения уровня продаж новых автомобилей в России в ближайшее время не ожидается. По его мнению, рынок будет находиться на том же уровне, что и сейчас.

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