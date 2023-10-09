Торги на Московской бирже закончились снижением курса доллара и евро

К концу торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 100 рублей, следует 9 октября из данных на сайте площадки.

В 18:59 мск курс доллара составил 99,32 рубля, снижение составило 1,0825 рубля.

Курс европейской валюты в это же время составил 104,57 рубля, снизившись на 1,0250 рубля.

Китайский юань торговался по 13,5850 рубля, цена китайской валюты снизилась на 13 коп.

Ранее в понедельник Центральный банк установил курс доллара на вторник в 101,3598 рубля. Курс евро установлен в 107,0322 рубля. Юань предлагается продавать по курсу 13,89 рубля.

В этот же день американский доллар в ходе торгов превысил отметку в 102 рубля, обновив максимум марта 2022 года.

В середине сентября президент России Владимир Путин 12 сентября назвал управляемой ситуацию с курсом рубля. Он подчеркнул, что не видит непреодолимых трудностей с национальной валютой.