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Небензя заявил об использовании Киевом зернохранилищ для хранения вооружений

Небензя: зернохранилища на Украине используются для складирования оружия
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukrainian Presidential Press
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Зернохранилища и портовая инфраструктура, используемые киевским режимом для хранения вооружений, будут уничтожаться, заявил в понедельник, 9 октября, постпред России при ООН Василий Небензя.

Вооруженные силы (ВС) РФ не наносят удары по гражданским объектам и не целятся в мирных жителей, а высокоточное оружие используется исключительно для уничтожения военного потенциала киевского режима, уточнил он.

«Если для складирования боеприпасов и западной техники Украина использует зернохранилища и портовую инфраструктуру, значит, уничтожаться будут и они», — подчеркнул Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

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6 октября Минобороны РФ сообщило, что с 29 сентября по 6 октября ВС России нанесли 14 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины. В частности, удары наносились по складам боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, производственным цехам предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также пунктам размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников.

Ранее в тот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что российские военные не наносят удары по гражданским целям на Украине. Армия России бьет только по военным объектам, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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