Самый ранний снежный покров в XXI веке отметили в Петербурге

Самый ранний временный снежный покров сформировался в Санкт-Петербурге в воскресенье, 8 октября. Городская метеостанция зафиксировала выпадение осадков в виде снега высотой менее 0,5 см.

По словам метеоролога Михаила Леуса, это достаточно преждевременно, поскольку самый ранний снежный покров в XXI веке обычно в среднем формируется на 1 ноября.

По информации телеканала «78», ночью 8 октября температура воздуха практически приблизилась к нулю даже в центре города, достигнув всего лишь +0,7 градуса. Теперь это самая холодная ночь осени.

Ранее, 9 октября, первый снег зафиксировали на 11 метеостанциях Москвы и Московской области. Он выпал в результате арктического вторжения.