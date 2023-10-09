Песков: в Кремле исходят из заявления Путина о проведении выборов в период СВО

В Кремле исходят из слов президента РФ Владимира Путина, говоря о выборах главы государства. Об этом 9 октября сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о переносе выборов до окончания специальной военной операции (СВО).

Песков напомнил о словах Путина, сказанных во время послания Федеральному собранию в 2023 году, о необходимости соблюдения требований Конституции РФ, в частности, относительно проведения выборов.

«Это были слова нашего президента. Мы на них ориентируемся», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что высказывать свои инициативы могут все.

7 октября Кадыров выдвинул идею временно отменить предстоящие президентские выборы в России из-за спецоперации или провести их только с действующим главой государства Владимиром Путиным как единственным кандидатом, добавила «Газета.Ru».

Следующие выборы президента в России должны пройти 17 марта 2024 года. Избирательная кампания еще не стартовала.

Ранее, 12 сентября, Путин в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме, отвечая на вопрос о том, будет ли он участвовать в предстоящих выборах главы государства, призвал дождаться решения парламента об их назначении.

Днем ранее Песков рассказал «Известиям», что объявление о решении президента баллотироваться связано с окончательным назначением даты выборов и началом процедуры выдвижения кандидатов.

В июне пресс-секретарь президента РФ также говорил, что действующий глава государства своевременно сообщит о своем решении насчет участия в выборах в 2024 году.