Игровое время

Сборная России по футболу 12 октября в Москве сыграет товарищеский матч с Камеруном. Приятно осознавать, что в текущей обстановке, несмотря на отстранение от официальных соревнований, российский футбол не изолирован. Да, нас нет на крупных турнирах, но матчи мы проводим. Причем не с последними командами. Пускай это и не Европа, но ближайший соперник в лице Камеруна очень серьезный. И в условиях отсутствия постоянной международной практики для наших футболистов будет хорошим подспорьем сыграть с такой командой.

Почти весь нынешний состав Камеруна выступает в сильнейших европейских национальных чемпионатах. Вратарь Андре Онана недавно перешел в «Манчестер Юнайтед», прошлый сезон провел в «Интере», а до этого несколько лет был основным в «Аяксе». Эрик-Максим Чупо-Мотинг играет за «Баварию». И это я назвал только представителей европейских топ-клубов, а есть много ребят, которые выступают за крепких середняков.

Этот Камерун — одна из сильнейших команд Африки. Поэтому нашим футболистам будет крайне непросто. Но это и есть хороший для них тест, пока мы не вернемся на европейскую арену, где вновь будет возможность постоянно играть против сильнейших команд и игроков планеты.

Сборная и ее товарищеские матчи сейчас — главное окно для противостояний с хорошими командами, которые готовы с нами играть, а политическая обстановка в их странах не мешает им это делать. Камерун как раз из таких. Вообще приятно, что РФС в тяжелых условиях находит возможность организовывать спарринги для своей главной команды.

В 2022 году большинство футбольной и околофутбольной общественности считало, что наши оказались в тотальной изоляции. Но уже осенью, спустя полгода после введения санкций, возникла возможность сыграть сначала с Киргизией (2:1), потом с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

В марте случились Иран (1:1) и Ирак (2:0), в сентябре — Катар (1:1) и сдвоенный выезд ближайшего резерва в Египет (1:1; 1:2). За последний год было только одно пустое окно для сборных — в июне сорвалась игра с тем же Камеруном. До сих пор загадка почему. По одной из версий, на правительство страны надавила Франция, и местная национальная федерация футбола была вынуждена подчиниться. Хотя руководство самой федерации утверждает, что причины были чисто спортивные: после одного из поражений своей команды они вообще решили отказаться от ближайших на тот момент игр, отменив встречу не только с Россией, но и с Кенией.

Главное, что уровень наших соперников с каждым разом повышается. Прошлой осенью были крепкие среднеазиатские сборные страны бывшего СССР, в марте планка повысилась до Ирана, а теперь — до Камеруна.

Ставка на более активное взаимодействие с Азией и Африкой, сделанная российским государством, постепенно дает эффект и в футболе. Неслучайно вслед за Камеруном мы будем играть с Кенией.

Следующим прорывным шагом было бы убедить сыграть с нами одну из европейских сборных. Год назад РФС вывел на серьезный уровень переговоры с Боснией и Герцоговиной, но политическое давление на местную федерацию со стороны правительства и ряда футболистов, имеющих прозападный взгляд на нынешний конфликт на Украине, привело к срыву соглашений о проведении встречи.

Тем не менее эта история, как и недавнее решение УЕФА и ФИФА о допуске до соревнований российских сборных не старше 17 лет, дают понять, что единой позиции против нас нет даже в европейском футболе. Хотя наиболее рьяные наши противники начали угрожать бойкотом игр U-17 (речь, разумеется, о федерациях футбола Украины, Англии, Польши, Латвии, Эстонии, Литвы, Швеции, Норвегии и Дании), а первому вице-президенту УЕФА из Швеции Карлу-Эрику Нильссону даже пришлось извиняться за то, что проголосовал за допуск наших юношей к соревнованиям.

Возможно, под давлением группы этих стран УЕФА отменит свое решение, хотя по прошествии полутора недель видно, что таких русофобов в европейском футболе меньшинство. Да и не факт, что федерации этих стран подобной ерундой занимаются по своей инициативе, а не под давлением своих правительств. А одна федерация и вовсе открыто заявила о готовности играть с российскими юношами — речь о Венгрии.

Возможно, РФС был прав, когда в прошлом году, вопреки широкому общественному давлению, не стал идти в сторону Азии и пытается гнуть свою европейскую линию. Даже мелкие трещины вроде истории с юношами говорят, что там возможны варианты. И матчи даже со сборными с других континентов могут только усилить наше давление. В какой-то момент УЕФА окончательно поймет, что для нашего футбола европейская изоляция — штука неприятная, где-то даже трагическая, но не смертельная.

Автор — спортивный обозреватель «Известий»

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