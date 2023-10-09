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В Петербурге закрыли сеть баров за нелегальную продажу алкоголя

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Сотрудники полиции нагрянули с проверкой в сеть баров «Угрюмочная» в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба регионального главка МВД в понедельник, 9 октября.

По информации телеканала «78», три заведения сети находятся улице Рубинштейна, Невском и Литейном проспектах. Правоохранители неоднократно получали жалобы, что в барах якобы подпольно торгуют алкоголем.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий факты незаконной продажи спиртного нашли свое многократное подтверждение. Оперативники изъяли более 300 бутылок крепкого алкоголя и направили на экспертизу, отмечает ИА FlashNord.

Деятельность всех трех питейных заведений приостановлено. Стражи порядка забрали контрольно-кассовую технику, товарные чеки, накладные и другие документы, подтверждающие факт продажи алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по статье 171.3 УК РФ («Розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере»).

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