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В «Укрэнерго» заявили о невозможности накопить уголь к зиме в плановых объемах

«Укрэнерго» заявило, что не сможет накопить уголь к зиме в плановых объемах
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Фото: Global Look Press/Yulii Zozulia
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Украина не успеет к началу зимы накопить плановые 1,8 млн т угля, недостаток будут восполнять за счет импортного топлива. Об этом 9 октября заявил в интервью агентству «Укринформ» член наблюдательного совета компании «Укрэнерго» Юрий Бойко.

По его словам, накопить плановые запасы угля нужно было до 15 октября.

«Эта цифра достигнута не будет, но на сегодня действительно ведется активная работа по привлечению импортного ресурса», — отметил он.

Бойко добавил, что первые партии топлива из Польши уже завезены по железной дороге, однако их объемов всё еще не хватает.

Кроме того, он рассказал, что уголь на Украину намерены поставлять из Казахстана.

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Ранее, 3 октября, обозреватель сербской газеты «Политика» Деян Новакович сообщил, что предстоящая зима может оказаться для Украины хуже предыдущей из-за проблем с электроснабжением.

В начале сентября стало известно, что за месяц до начала отопительного сезона предприятия теплокоммунальной энергетики Украины вынуждены прекращать поставки горячей воды и инициировать собственное банкротство. Кроме того, постановление правительства Украины от 22 августа 2023 года № 896 лишило предприятия возможности приобретения природного газа по режиму ПСО (поставщика специальных обязанностей) для предоставления населению услуг.

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