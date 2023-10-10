Бондарчук на высоте: «Повелитель ветра» возглавил российский прокат

Первое место рейтинга ЕАИС по итогам прошедшего уикенда занял «Повелитель ветра» с Федором Бондарчуком в главной роли — 118 млн рублей. На второе место опустился боевик «Неудержимые 4» — 22 млн рублей. Замыкает тройку лидеров короткометражный «Склероз» (18 млн), с которым предсеансовым обслуживанием показывают западные релизы.

Бондарчук, Сталлоне и короткий метр

Прокат минувшего уикенда возглавил «Повелитель ветра», лента обогнала конкурентов с большим отрывом: общие сборы составили около 120 млн рублей. Выход фильма подстегнул интерес зрителей: посещаемость кинотеатров поднялась с 0,8 млн до 1 млн, и больше трети посетителей (345 тыс. человек) выбрали именно картину с Федором Бондарчуком в главной роли. Кинотеатры тоже рассчитывали на успешный старт и выделили под «Повелителя ветра» боле 27 тыс. сеансов. В среднем один показ собирал по 12 человек и 4,2 тыс. рублей наработки. Как считает президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова, 120 млн сборов — не предел.

— «Повелитель ветра» — настоящее кинематографическое приключение, которое интересно посмотреть всей семьей. Фильм будет держаться в топе еще несколько недель и доберет кассу. Это единственная масштабная картина уикенда, аудитория которого практически в семь раз выше следующего лидера в таблице. В следующий уикенд сопоставимых по формату фильмов не ожидается, хотя семейную потенциальную аудиторию может размыть выход полнометражных «Смешариков», — рассказала «Известиям» Ольга Зинякова.

«Повелитель ветра» сместил на вторую строчку рейтинга ЕАИС «Неудержимых 4», которые удерживали первое место две недели подряд. Фильм с Джейсоном Стэйтемом и Сильвестром Сталлоне заработал 22,6 млн рублей — снижение сборов составило 42%, если сравнивать с периодом с 28 сентября по 1 октября (тогда касса боевика была 39 млн). Общее число зрителей опустилось почти наполовину: в минувший уикенд на «Неудержимых» сходили 57 тыс., а до этого цифра была на уровне 100 тыс. Наработка и средняя посещаемость сеансов осталась примерно на том же уровне: по 3,8 тыс. рублей и 10 зрителей соответственно. По словам Ольги Зиняковой, «Неудержимые 4» еще поработают, так как в нише кино для мужской аудитории конкурентов у новой части франшизы мало.

— Единственным исключением, пожалуй, был триллер «Капкан. Судная ночь» и комедия «Дурные деньги», которые ни по объему сеансов, ни по актерскому составу просто не смогли составить конкуренцию брутальным «Неудержимым», — добавила эксперт.

В пятерку лидеров снова вернулись короткометражные фильмы, с которыми предсеансовым обслуживанием показывают западные релизы («Барби», «Оппенгеймер» и другие картины). Третье место занял «Склероз» (18,9 млн рублей), у него лучшие наработка и наполняемость залов — по 11 тыс. рублей и 26 человек соответственно. С минимальным отставанием идут «Три добрых дела» (18,5 млн), их показатели чуть ниже: 8,5 тыс. рублей на сеанс и 25 зрителей.

Финансовые бунтари и Иван Семенов

«Дурные деньги» — западная новинка, которая вышла у нас официально, заняла пятое место рейтинга ЕАИС, заработав 17 млн рублей. Результат хороший, но хитом фильм назвать пока нельзя. На комедийный байопик сходили 39 тыс. человек, а средняя наработка и наполняемость зала у картины чуть выше, чем у серебряного призера: по 4,6 тыс. рублей и 11 человек. Как объяснила «Известиям» Ольга Зинякова, лента еще может добрать кассы, а поможет в этом сарафан. Но на следующей неделе выйдут новинки, которые смогут перетянуть аудиторию на себя.

— Уже в следующий уикенд на экраны выйдет комедия «Вася не в себе», которая наверняка сильно перетянет аудиторию на себя, это ожидаемый релиз. Но если говорить о зрителях, которые любят качественное зарубежное кино, им «Дурные деньги» точно не стоит упускать из виду, — добавила Ольга Зинякова.

Семейная комедия «Иван Семенов: Большой поход» опустилась со второй строчки на шестую, а заработок фильма составил почти 16 млн рублей. При этом кинотеатры еще не готовы уменьшать число сеансов: в минувший уикенд под эту картину выделили 6 тыс. сеансов. Несмотря на общее снижение показателей, число зрителей у фильма составляет 62,5 тыс.

Еще сравнительно неплохой результат показала немецкая семейная комедия «Школа магических зверей. Тайна подземелья». У нее 15,9 млн рублей и седьмая строчка рейтинга ЕАИС. По общему числу зрителей, наработке и наполняемости залов фильму удалось обогнать «Неудержимых 4»: 58 тыс. человек сходили на ленту в минувшие выходные, а один сеанс собирал 4 тыс. рублей и 15 зрителей.

Холдоверы держат позиции, новинки отстают

Не все новинки минувшего уикенда вошли в топ ЕАИС: вернувшиеся «Гардемарины» Светланы Дружининой заработали в прокате всего 7 млн рублей. Чтобы попасть в рейтинг, им понадобилось дотянуть хотя бы до 9,5 млн. Причина слабого старта — одних фанатов оказалось недостаточно, изменились взгляды широкой аудитории.

— Со времен выхода оригинальных «Гардемаринов» многое что поменялось — зрительские предпочтения, повестка, — добавила Ольга Зинякова.

У холдоверов дела обстоят в разы лучше. На восьмой строчке расположилась «Великая ирония» Вуди Аллена, у нее 15,7 млн рублей и самая высокая наработка (если исключить неофициальные показы) — 7,3 тыс. на один сеанс. Наполняемость залов тоже неплохая — 14 человек в среднем. Только по числу зрителей релиз третий с конца: на него сходили 29 тыс. человек.

Похожие показатели у семейной фэнтезийной комедии «Баба Яга спасает мир». Фильм заработал 14,7 млн рублей и расположился на девятой строчке. Хотя лента находится в нижней половине рейтинга, по числу зрителей она может потягаться с лидерами проката: на нее сходили почти 52 тыс. человек. Также релиз уже несколько недель подряд показывает высокую наработку и посещаемость сеансов: в минувший уикенд показатели держали на уровне 7,1 тыс. рублей и 25 человек соответственно.

В числе наиболее перспективных релизов предстоящего уикенда: комедия «Вася не в себе», анимация «Смешарики снимают кино», триллер «Выжившая», а также драма «Уличные танцы». Эти релизы вполне могут потеснить холдоверы.