Предъявить паспорт можно будет через приложение «Госуслуги»

Приложение «Госуслуги» можно будет использовать вместо паспорта. Электронный документ разрешат предъявлять в магазинах и банках, в транспорте и гостиницах, сообщает телеканал «Известия». В приложении будет размещено фото гражданина с QR-кодом, содержащим сведения о нем. Для использования цифровой копии паспорта необходимо наличие согласия гражданина на передачу его биометрических персональных данных в единую систему. Срок окончания публичного обсуждения проекта — 12 ноября.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.