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В Совбезе заявили о возможных кибератаках США против РФ из-за провала ВСУ

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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США могут применить кибероружие против России вследствие безрезультатных боев Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 октября «Российской газете» заявил замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Олег Храмов.

«Отсутствие результативности ВСУ может подтолкнуть горячие головы к применению американского наступательного кибероружия для нанесения ущерба государственному и военному управлению, экономической системе России», — предупредил он.

Отвечая на вопрос о реакции России на кибератаки, Храмов указал, что США и их союзников ждет непредсказуемый по своим последствиям исход. С его слов, попытки американской стороны нанести стратегическое поражение РФ повысят риск возникновения глобального киберконфликта.

Кроме того, замсекретаря СБ отметил, что обеспечение возможности использования кибероружия было заложено американским правительством в закон о бюджете на национальную оборону на 2023 год. Так, действия в чужом информационном пространстве для военных структур Вашингтона практически ничем не ограничены, пояснил Храмов.

«США окружают Россию своими «кибербазами», среди которых и центры передового опыта, и центры совместного реагирования, и другие подобные структуры», — заключил он.

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Помимо этого, в интервью политик отметил, что продвигаемая Вашингтоном «Декларация о будущем интернета» закрепляет дискриминацию в Сети и создает «иллюзию вовлечения» других стран в этот процесс.

В июле секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США курируют кибератаки украинских хакерских группировок на объекты критической информационной инфраструктуры России. Патрушев отметил, что Соединенные Штаты монополизируют интернет и с помощью этого продвигают свои неоколониальные притязания на глобальное доминирование.

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