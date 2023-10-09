Пять человек осудили за организацию подпольных казино в Севастополе

Пять человек, состоящих в организованной преступной группе, признали виновными в организации сети подпольных казино в Севастополе. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Суд установил, что при помощи интернета злоумышленники организовали деятельность игорных заведений с октября 2018 года по май 2021-го. Азартные игры проводились в арендованных нежилых помещениях по двум адресам в Нахимовском районе Севастополя при помощи компьютеров. Совокупный доход преступников составил почти 63 млн рублей, пишет ИА «Крыминформ».

Незаконную деятельность пресекли правоохранители, отмечает ИА SevastopolMedia. Они изъяли игорное оборудование, в том числе 74 системных блока и 57 мониторов, контрольно-кассовую технику, мобильные телефоны и деньги в размере свыше 270 тыс. рублей.

Нахимовский районный суд с учетом мнения гособвинителя приговорил троих членов ОПГ к лишению свободы на сроки от 3 лет и 3 месяцев и 3 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Так же каждый из них должен заплатить штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Еще двоих злоумышленников приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Также суд оставил в силе наложенный в ходе следствия арест на имущество двоих осужденных.

Ранее в октябре «Известия» писали, что активизировавшиеся в последнее время нелегальные онлайн-казино и букмекеры распространяют схемы по втягиванию россиян в процесс отмывания средств. Люди становятся дропами — через их счета переводятся преступные средства.