Реклама
Прямой эфир
Экономика
Торги на Московской бирже закончились снижением курса доллара и евро
Мир
Миротворцы РФ выставляют 25 постов охраны сданного военными Карабаха оружия
Мир
Эрдоган обсудил с Аббасом кризис между Палестиной и Израилем
Мир
Россиянин погиб в результате атаки ХАМАС на Израиль
Мир
Португальская певица Маргарида Амарал скончалась в возрасте 95 лет
Спорт
Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ по версии Forbes
Общество
Путин поручил определить источники допфинансирования лечения гепатита С
Экономика
ФАС направила запросы об обоснованности цен ряду компаний на рынке арматуры
Мир
В ЕС может значительно вырасти стоимость оливкового масла
Мир
Замглавы МИД РФ Грушко обсудил с послом Турции ситуацию на Украине
Мир
Четверо россиян числятся пропавшими без вести в Израиле
Экономика
ЦБ РФ установил курс доллара на уровне 101,35 рубля на 10 октября
Экономика
Путин утвердил передачу ВТБ контрольного пакета акций ОСК
Мир
СМИ стало известно о переезде Фридмана из Великобритании в Израиль

Пять человек осудили за организацию подпольных казино в Севастополе

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пять человек, состоящих в организованной преступной группе, признали виновными в организации сети подпольных казино в Севастополе. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Суд установил, что при помощи интернета злоумышленники организовали деятельность игорных заведений с октября 2018 года по май 2021-го. Азартные игры проводились в арендованных нежилых помещениях по двум адресам в Нахимовском районе Севастополя при помощи компьютеров. Совокупный доход преступников составил почти 63 млн рублей, пишет ИА «Крыминформ».

Незаконную деятельность пресекли правоохранители, отмечает ИА SevastopolMedia. Они изъяли игорное оборудование, в том числе 74 системных блока и 57 мониторов, контрольно-кассовую технику, мобильные телефоны и деньги в размере свыше 270 тыс. рублей.

Нахимовский районный суд с учетом мнения гособвинителя приговорил троих членов ОПГ к лишению свободы на сроки от 3 лет и 3 месяцев и 3 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Так же каждый из них должен заплатить штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Еще двоих злоумышленников приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Также суд оставил в силе наложенный в ходе следствия арест на имущество двоих осужденных.

Ранее в октябре «Известия» писали, что активизировавшиеся в последнее время нелегальные онлайн-казино и букмекеры распространяют схемы по втягиванию россиян в процесс отмывания средств. Люди становятся дропами — через их счета переводятся преступные средства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023