В МО Израиля заявили о необходимости уничтожения всех объектов ХАМАС в Газе

Основной целью операции в секторе Газа является уничтожение всех объектов палестинского исламистского движения ХАМАС. Об этом 9 октября заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

«Я приказал значительно увеличить интенсивность атак [по Газе]. Наша основная цель — уничтожение всех целей ХАМАС», — такие слова министра обороны Израиля приводит телерадиокомпания Kan.

Ранее в этот день Иоав Галант объявил о начале полной блокады сектора Газа. Израильский министр подчеркнул, что страна «сражается с варварами» и будет давать соответствующий ответ на их действия.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже министр обороны Израиля заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадало. Число погибших палестинцев приближается к 500, пострадало более 2,7 тыс. человек.

Палестинцы стремятся к тому, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.