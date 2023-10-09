Путин поручил определить источники допфинансирования лечения гепатита С

Президент РФ Владимир Путин поручил определить источники дополнительного финансирования лечения пациентов с гепатитом С. Об этом 8 октября говорится в сообщении на сайте Кремля.

Поручение дано правительству РФ по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Оно должно быть исполнено в срок до 20 октября.

«<…> с учетом ранее данных поручений определить источники дополнительного финансирования мероприятий по лечению пациентов с гепатитом С», — говорится в нем.

Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее, 22 августа, Росздравнадзор заявил о прекращении поставок в РФ препарата для лечения гепатита С — «Зепатир». Однако в письме, которое американская фармацевтическая компания MSD прислала в ведомство, указывалось, что решение не повлияет на поставки препарата, запланированные в 2024 году.

В тот же день главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов отметил, что рисков для пациентов в связи с прекращением поставок в Россию препарата «Зепатир» нет.

Минздрав уведомил федеральные больницы о прекращении импорта и производства в стране некоторых препаратов. В этот список вошел «Зепатир». На его долю приходится порядка 20% от общего числа госзакупок лекарств против гепатита С. Ежегодно на него тратится порядка 1 млрд рублей.