Реклама
Прямой эфир
Экономика
Торги на Московской бирже закончились снижением курса доллара и евро
Мир
Миротворцы РФ выставляют 25 постов охраны сданного военными Карабаха оружия
Мир
Эрдоган обсудил с Аббасом кризис между Палестиной и Израилем
Мир
Россиянин погиб в результате атаки ХАМАС на Израиль
Мир
Португальская певица Маргарида Амарал скончалась в возрасте 95 лет
Спорт
Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ по версии Forbes
Общество
Путин поручил определить источники допфинансирования лечения гепатита С
Экономика
ФАС направила запросы об обоснованности цен ряду компаний на рынке арматуры
Мир
В ЕС может значительно вырасти стоимость оливкового масла
Мир
Замглавы МИД РФ Грушко обсудил с послом Турции ситуацию на Украине
Мир
Четверо россиян числятся пропавшими без вести в Израиле
Экономика
ЦБ РФ установил курс доллара на уровне 101,35 рубля на 10 октября
Экономика
Путин утвердил передачу ВТБ контрольного пакета акций ОСК
Мир
СМИ стало известно о переезде Фридмана из Великобритании в Израиль

Минэнерго сообщило об ожидании роста переработки нефти в 2023 году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство энергетики России ждет роста объемов переработки нефти в 2023 году. Об этом 9 октября сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

«Сохраняем прогноз роста переработки нефти. Уровень переработки значительно не падал. С начала года идет рост», — сказал он журналистам.

Шульгинов также отметил, что существуют планы направлять не менее 50% произведенного дизеля на внутренний рынок, а остальную часть поставлять на экспорт.

Заправский ход: как новые меры кабмина повлияют на топливный рынок
АЗС в некоторых регионах, не дождавшись эффекта, стали ограничивать отпуск сырья

9 октября эксперты рассказали «Известиям», что новые меры правительства помогут насытить внутренний рынок и стабилизировать цены на топливо. По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, в первую очередь новые меры будут эффективны потому, что возвращаются демпферные выплаты, которые сдерживали внутренние цены на нефтепродукты с 2019 года и уже успели доказать свою эффективность.

До этого, 6 октября, Шульгинов заявил, что меры правительства страны по стабилизации топливного рынка уже привели к снижению цен на автозаправочных станциях (АЗС).

4 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил «Известиям», что запрет экспорта российских нефтепродуктов, принятый правительством РФ, привел к снижению биржевой цены на дизель на 20%. По его словам, это снижение варьируется от 3 тыс. до 10 тыс. рублей за 1 т дизельного топлива.

Ранее, 27 сентября, Новак сообщил, что правительство РФ предложило ввести полный запрет на продажу на экспорт топлива, купленного на внутреннем рынке, а не произведенного. По мнению Новака, эта мера позволит ограничить возможность спекулятивных поставок на экспорт.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023