Минэнерго сообщило об ожидании роста переработки нефти в 2023 году

Министерство энергетики России ждет роста объемов переработки нефти в 2023 году. Об этом 9 октября сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

«Сохраняем прогноз роста переработки нефти. Уровень переработки значительно не падал. С начала года идет рост», — сказал он журналистам.

Шульгинов также отметил, что существуют планы направлять не менее 50% произведенного дизеля на внутренний рынок, а остальную часть поставлять на экспорт.

9 октября эксперты рассказали «Известиям», что новые меры правительства помогут насытить внутренний рынок и стабилизировать цены на топливо. По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, в первую очередь новые меры будут эффективны потому, что возвращаются демпферные выплаты, которые сдерживали внутренние цены на нефтепродукты с 2019 года и уже успели доказать свою эффективность.

До этого, 6 октября, Шульгинов заявил, что меры правительства страны по стабилизации топливного рынка уже привели к снижению цен на автозаправочных станциях (АЗС).

4 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил «Известиям», что запрет экспорта российских нефтепродуктов, принятый правительством РФ, привел к снижению биржевой цены на дизель на 20%. По его словам, это снижение варьируется от 3 тыс. до 10 тыс. рублей за 1 т дизельного топлива.

Ранее, 27 сентября, Новак сообщил, что правительство РФ предложило ввести полный запрет на продажу на экспорт топлива, купленного на внутреннем рынке, а не произведенного. По мнению Новака, эта мера позволит ограничить возможность спекулятивных поставок на экспорт.