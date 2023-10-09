В ЕС может значительно вырасти стоимость оливкового масла

В Евросоюзе сохранятся высокие цены на оливковое масло, что может сделать его значительно менее доступным для жителей ЕС за все последние годы. Об этом говорится в опубликованном 9 октября Еврокомиссией докладе на тему краткосрочных перспектив европейских сельхозрынков.

Аналитики Еврокомиссии связывают рост цен на данный продукт с падением его производства из-за негативных погодных явлений, а также с недостаточными его запасами. По их оценке, данные факторы могут привести с снижению одновременно и потребления оливкового масла на европейском рынке, и его экспорта в 2023–2024 сельскохозяйственном году.

После рекордно низкого производства оливкового масла в ЕС в прошлом сезоне авторы доклада пока что не ожидают полного его восстановления. В сочетании со снижением запасов цены остаются на рекордно высоком уровне, что может оказывать негативное влияние на рынок и далее, считают они.

Ранее, 3 августа, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила о получении уведомлений от производителей и поставщиков оливкового масла из Испании, Италии, Греции, Турции и Туниса о росте цен на продукцию на 50%. По словам представителей ассоциации, изменение цен партнеры объяснили конъюнктурой рынка, низкой урожайностью оливок и сдержанными прогнозами по урожаю 2023 года.