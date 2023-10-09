В Израиле заявили об авиаударах по 130 целям в Газе за три часа

Самолеты Военно-воздушных сил Израиля за последние три часа нанесли авиаудары по 130 целям в секторе Газа. Об этом 9 октября сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Самолеты ВВС в течение всего дня совершают широкомасштабные атаки вдоль и поперек сектора Газа и наносят ущерб террористам ХАМАС. Только за последние три часа около 130 целей были атакованы десятками самолетов», — приводит его слова пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

По словам военного, местами нападения стали населенные пункты Бейт Ханун, Саджая, Аль-Фуркан и Римал.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадало. Число погибших палестинцев приближается к 500, пострадало более 2,7 тыс. человек.

Палестинцы стремятся к тому, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.