Мост через реку Кшень отремонтируют в Орловской области

Реконструкцию моста через реку Кшень запланировали провести в Ливенском районе Орловской области. Соответствующее постановление подписали в региональном правительстве, сообщается на портале Орловской области.

В документе указано, что ремонт автодороги общего пользования межмуниципального значения Ливны – Навесное км 8+358 проведут за счет средств из областного бюджета.

Максимальный объем инвестиций составит более 636 млн рублей. Стоимость проектно-сметной документации оценили в 4,9 млн рублей. Ее должны подготовить в текущем году. Готовый объект планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году, пишет InfoOrel.ru.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Орле продолжается благоустройство подъездов к городским кладбищам. Бригады спецавтобазы уже отремонтировали наиболее проблемные участки.