Тысячу молодых дубов высадили в Пензенской области

Тысячу саженцев дуба черешчатого высадили на территории Лопатинского района Пензенской области в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

Площадь посевов составила 0,4 га. Саженцы были выращены в питомнике Лопатинского участкового лесничества. Всего на территории области текущей осенью планируется высадить более 65 тыс. саженцев древесно-кустарниковых пород.

«Своим вкладом мы вносим частичку в общее дело — в сохранение и восстановление лесов, которые являются легкими нашей планеты. Поэтому заботиться о лесах — наш долг», — сказал глава минлесхоза региона Ришат Алтынбаев, его слова приводит ИА «Пенза-пресс».

В начале октября сообщалось, что 1,6 тыс. сеянцев сосны обыкновенной высадили в Сенгилеевском лесничестве (Ульяновская область). Мероприятие прошло в рамках акции «Сохраним лес».