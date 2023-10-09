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В СБ РФ заявили о желании США подмять под себя другие страны в информационной сфере

СБ РФ: США хотят подмять под себя информационную инфраструктуру суверенных стран
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Фото: ТАСС/Алексей Андронов
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Заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Олег Храмов в понедельник, 9 октября, рассказал в интервью «Российской газете», что США нацелились подмять под себя информационную инфраструктуру суверенных стран.

По мнению политика, продвигаемая Вашингтоном «Декларация о будущем интернета» закрепляет дискриминацию в Сети и создает «иллюзию вовлечения» других стран в этот процесс.

США используют правила ответственного поведения в интернете для того, чтобы оказывать давление на остальные государства, добавил он.

«Россия не могла поддержать упомянутую декларацию. Наша страна остается приверженной тунисской программе всемирной встречи на высшем уровне по информационному обществу 2005 года, выступает за интернационализацию управления интернетом и равноправное участие всех государств в этом процессе», — объяснил Храмов.

Кроме того, он отметил, что на данный момент интернет прекратил быть безопасной средой для развития суверенных стран и превратился в место геополитического противостояния.

«Пытаясь сохранить подобным образом монополизм в области интернет-регулирования, США в полной мере реализуют неоколониальные притязания на глобальное доминирование в цифровом пространстве», — указал заместитель секретаря СБ РФ.

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В июле секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США курируют кибератаки украинских хакерских группировок на объекты критической информационной инфраструктуры России. Патрушев отметил, что Соединенные Штаты монополизируют интернет и с помощью этого продвигают свои неоколониальные притязания на глобальное доминирование.

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