В Госдуме назвали главное преимущество ракеты «Буревестник» с ядерной установкой

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов прокомментировал в понедельник, 9 октября, успешное прохождение последнего испытания крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник».

Депутат отметил, что основным преимуществом «Буревестника» является неограниченный радиус действия.

«Также ракета может находиться в воздухе очень продолжительное время, ожидая сигнала на применение. При этом ее малые размеры и низкая высота полета делают ее трудной целью. И нельзя забывать, что в боевой части может размещаться атомный заряд», — рассказал Спиридонов в беседе с Lenta.Ru.

По словам парламентария, принцип работы двигательной установки ракеты «невероятно сложен в реализации». Он назвал «Буревестник» совершенно уникальным ракетным комплексом, в котором используется миниатюрная ядерная установка.

«Аналогов ему в мире не существует и не будет в обозримом будущем», — сказал депутат, предположив, что новость об успешных испытаниях «Буревестника» сильно взволновала недругов России.

Ранее, 5 октября, президент России Владимир Путин заявил о проведении последнего успешного испытания «Буревестника». Тогда же он сообщил о завершении работы над ракетной системой «Сармат». Глава государства отметил, что остается лишь завершить административно-бюрократические процедуры, а затем перейти к массовому производству оружия и постановке его на боевое дежурство, сообщает телеканал «Звезда».

Комментируя заявление российского лидера, экс-аналитик ЦРУ США Рэй Макговерн 7 октября указал на то, что гиперзвуковые ракеты России дали стране огромное преимущество перед США. Макговерн выразил мнение, что разработчики российского оружия способны на нечто невероятное.

Военный эксперт полковник в отставке Юрий Кнутов в разговоре с «Известиями» назвал крылатую ракету «Буревестник» уникальным средством, не имеющим аналогов в мире. Он рассказал, что в качестве двигателя используется в том числе ядерный реактор, который позволяет ракете достаточно долгое время находиться в воздухе и практически не иметь ограничений по дальности. За счет этого, по словам Кнутова, «Буревестник» может обходить места нахождения противовоздушной обороны (ПВО) противника, а также двигаться на предельно малых высотах и быть малозаметным, неся при этом мощную ядерную боевую часть.