Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил определить источники допфинансирования лечения гепатита С
Экономика
ФАС направила запросы об обоснованности цен ряду компаний на рынке арматуры
Мир
В ЕС может значительно вырасти стоимость оливкового масла
Мир
Замглавы МИД РФ Грушко обсудил с послом Турции ситуацию на Украине
Мир
Четверо россиян числятся пропавшими без вести в Израиле
Экономика
ЦБ РФ установил курс доллара на уровне 101,35 рубля на 10 октября
Экономика
Путин утвердил передачу ВТБ контрольного пакета акций ОСК
Мир
Пять человек погибли в ДТП в Карагандинской области Казахстана
Мир
В МИД РФ призвали зафиксировать права армян Карабаха в мирном договоре
Армия
Путин присвоил звание Героя России рядовому Дмитрию Егорову посмертно
Общество
Верховный суд поддержал запрет на распространение звуковой рекламы
Экономика
Доллар в ходе торгов превысил 102 рубля
Армия
Минобороны РФ сообщило о перехвате снаряда HIMARS российской системой ПВО
Мир
Аэропорт в Гамбурге приостановил работу из-за сообщения о бомбе
Сюжет:

В Калуге начали очищать от мусора памятники природы

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Активисты приступили к очистке от мусора территорий памятников природы в Калуге. Старт субботникам был дан 29 сентября и к настоящему моменту три из пяти запланированных уже завершились, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Первой в порядок привели Комсомольскую рощу. Местные жители собрали более 30 мешков мусора. Аналогичные субботники прошли в парке усадьбы Яновских и в овраге Можайка. В акциях приняли участие 80 человек, пишет газета «Весть».

Еще один субботник должен был пройти 6 октября в Губернском парке, но его перенесли на 20 октября в связи с неблагоприятной погодой. Время сбора — 12:00. Необходимый инвентарь будет выдаваться на месте. Также на 13 октября запланирована уборка Калужского городского бора.

Ранее в октябре сообщалось, что в Калуге удалили 1559 аварийных и сухостойных деревьев с начала 2023 года. Еще 623 подверглись санитарной и омолаживающей обрезке.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023