В Калуге начали очищать от мусора памятники природы

Активисты приступили к очистке от мусора территорий памятников природы в Калуге. Старт субботникам был дан 29 сентября и к настоящему моменту три из пяти запланированных уже завершились, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Первой в порядок привели Комсомольскую рощу. Местные жители собрали более 30 мешков мусора. Аналогичные субботники прошли в парке усадьбы Яновских и в овраге Можайка. В акциях приняли участие 80 человек, пишет газета «Весть».

Еще один субботник должен был пройти 6 октября в Губернском парке, но его перенесли на 20 октября в связи с неблагоприятной погодой. Время сбора — 12:00. Необходимый инвентарь будет выдаваться на месте. Также на 13 октября запланирована уборка Калужского городского бора.

Ранее в октябре сообщалось, что в Калуге удалили 1559 аварийных и сухостойных деревьев с начала 2023 года. Еще 623 подверглись санитарной и омолаживающей обрезке.