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На Украине призвали начать переговоры с Россией на фоне эскалации в Израиле

Экс-советник Кучмы Соскин: Украине нужны переговоры из-за конфликта в Израиле
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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На фоне эскалации ситуации в Израиле Украине необходимо отменить военное положение и начать переговоры с Россией, заявил в воскресенье, 8 октября, экс-советник первого президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

В Израиле продолжается столкновение ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) и исламистского движения ХАМАС, при этом Израиль является ключевым союзником США. Это значит, что Вашингтон может ограничить помощь Киеву на фоне эскалации конфликта, чтобы помочь Иерусалиму, допустил экс-советник Кучмы.

«Надо немедленно отменять военное положение и начинать эти переговоры между правительствами Украины и Россией, потому что другого варианта не существует. Надо (заключить. — Ред.) временное перемирие и надо готовиться к выборам», — заявил Соскин в эфире своего YouTube-канала.

7 октября издание The Telegraph сообщило, что президент США Джо Байден рассматривает «одноразовый» законопроект о расходах на помощь Украине в попытке выйти из тупика в отношениях с республиканцами. В тот же день агентство Reuters сообщило, что США планируют 11 октября выделить Украине новый пакет помощи на $200 млн.

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7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Боевики вторглись в приграничные районы на юге Израиля, ХАМАС взяло на себя ответственность за ракетный обстрел. В качестве ответной меры израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа. В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

9 октября министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил о прекращении подачи электроэнергии, водоснабжения и топлива в сектор Газа. Незадолго до этого министр обороны Израиля Иоав Галант сообщил о начале полной блокады сектора Газа. По его словам, в регионе не будет ни электричества, ни еды, ни топлива.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадали. Число погибших палестинцев приближается к 500, пострадало более 2,7 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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