СМИ сообщили об использовании управляемых авиабомб ВС России на Украине

ВКС России наносит Вооруженным силам Украины (ВСУ) серьезный урон применением планирующих авиационных бомб. Об этом 8 октября сообщило западное издание Bussines Insider.

«Впервые примененные в начале марта российские крылатые планирующие бомбы УПАБ-1500 и ФАБ-500 используются во все возрастающих количествах», — такие слова научного сотрудника центра оборонных стратегий Ханса Петтера приводит издание.

Эксперт подчеркнул, что в ночь на 2 октября против военных объектов Украины только в одной области было применено порядка 40 таких авиабомб. По его словам, российская авиация за последние четыре месяца увеличила количество авиаударов на 36%.

Ранее в этот день военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям» о технических характеристиках управляемых авиабомб. По его словам, на нее устанавливается универсальное планирующее устройство, позволяющее запускать бомбу с большой высоты на большую дальность и попадать точно в цель.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.