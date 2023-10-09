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Титул «Мисс Россия — 2023» получила 22-летняя Маргарита Голубева из Петербурга

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Титул «Мисс Россия – 2023» получила 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Финал конкурса состоялся в Москве 8 октября.

Жюри выбирало победительницу из 50 участниц из различных регионов России. Помимо титула она получила специально изготовленную корону, право представлять страну на международных конкурсах и денежный приз в размере 1 млн рублей.

Призовая корона выполнена по мотивам диадемы, которой когда-то владела императрица Александра Федоровна. Представить РФ Голубева в дальнейшем сможет 18 ноября на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная» в Сальвадоре, а далее на конкурсе «Мисс мира», который пройдет в Индии в декабре.

«Стать «Мисс Россия» для меня очень важный этап. Я об этом мечтала с 16 лет. Если честно, я до сих пор не осознаю, что сейчас со мной произошло и насколько сильно поменяется моя жизнь после получения короны», — сказала Голубева «Известиям».

Маргарита Голубева родилась в поселке городского типа Токсово Ленинградской области в многодетной семье. С пяти лет она занималась вокалом по профилю «эстрадно-джазовое пение». В 15 лет Голубева решила принять участие в пробах на съемку в рекламе, но перепутала двери и попала на кастинг модельного агентства, где получила контракт. К моменту участия в конкурсе «Мисс Россия» победительница уже обладала титулами «Мисс студенчество России – 2021», а также стала первой вице-мисс «Европа-2023».

На данный момент Голубева одновременно оканчивает пятый курс Российской таможенной академии и заочно обучается на втором курсе факультете музыкального искусства Московского государственного института культуры. Российские зрители могли запомнить ее по участию в отборочных прослушиваниях 10-го сезона шоу «Голос».

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Конкурс красоты 2023 года проходил с 18 сентября. Заявки подали более 85 тыс. девушек со всей России, из них 50 отобрали для участия. Членами жюри стали певец Дмитрий Маликов, модельер Игорь Чапурин, певица Татьяна Котова, композитор Владимир Матецкий, телеведущая Оксана Федорова и директор конкурса Анастасия Белек.

Звание первой вице-мисс досталось самой молодой конкурсантке, 20-летнее Елизавете Дудиной из Тольятти.

Титул второй вице-мисс завоевала 22-летняя жительница Якутии Любови Хохоловой, которая учится на психолога в Московском педагогическом государственном университете.

Корону вручала победительнице Анна Линникова, обладательница титула прошлого года. В январе Линникова представляла Россию на конкурсе «Мисс вселенная», однако не прошла в финал.

Ранее, 26 сентября, сообщалось о победе в конкурсе «Миссис Вселенная — 2023» 39-летней Ольги Каменской из Нижнего Новгорода. Финал конкурса проходил в США, в нем принимали участие 72 девушки.

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