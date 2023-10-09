ЦБ РФ установил курс доллара на уровне 101,35 рубля на 10 октября

Центральный банк установил курс доллара на вторник в 101,3598 рубля, следует 9 октября из сообщения на сайте регулятора.

Курс евро установлен в 107,0322 рубля. Также Банк России установил курс юаня в 13,89 рубля.

Ранее в понедельник американский доллар в ходе торгов превысил отметку в 102 рубля, обновив максимум марта 2022 года. Доллар максимально дорожал до 102,35 рубля. Евро вырос до 107,76 рубля.

Президент России Владимир Путин 12 сентября назвал управляемой ситуацию с курсом рубля. Он подчеркнул, что не видит непреодолимых трудностей с национальной валютой.