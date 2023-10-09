В Кремле оценили предложение Кадырова перенести выборы президента

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил слова президента РФ Владимира Путина о необходимости соблюдения всех положений Конституции. Так он прокомментировал 9 октября журналистам инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о переносе выборов до окончания специальной военной операции (СВО).

Песков указал на то, что в Кремле исходят из заявления Путина во время послания Федеральному собранию в 2023 году.

Российский лидер подчеркнул необходимость соблюдения всех требований демократии и Конституции,в том числе и в случае с выборами.

«Это были слова нашего президента. Мы на них ориентируемся», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

При этом он сказал, что все могут высказывать свои идеи и предложения.

Кадыров ранее предложил временно отменить предстоящие выборы президента России из-за СВО или же провести их с одним кандидатом — Путиным.

Выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года. Избирательная кампания еще не стартовала.

Путин 12 сентября в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме, отвечая на вопрос о том, будет ли он участвовать в предстоящих выборах главы государства, призвал дождаться решения парламента об их назначении.

За день до этого Песков рассказал «Известиям», что объявление о решении президента баллотироваться связано с окончательным назначением даты выборов и началом процедуры выдвижения кандидатов.

В июне пресс-секретарь президента РФ также говорил, что Путин своевременно сообщит о своем решении насчет участия в выборах в 2024 году.