ФСБ: В отношении бывшего адвоката Новикова возбуждено дело о госизмене

В отношении бывшего адвоката Ильи Новикова (признан в России иноагентом) возбуждено уголовное дело о государственной измене. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Стало известно, что юрист после начала специальной военной операции (СВО) вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины. Кроме того, в настоящее время он также активно участвует в боевых действиях на стороне киевского режима и занимается пропагандистской работой, дополняет ФСБ РФ.

«В отношении него [Новикова] возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена в форме перехода на сторону противника»)», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, против бывшего адвоката также возбудили уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»), указывает RT.

Ранее, 30 ноября 2022 года, МВД России объявило Новикова в розыск. Тогда статья, по которой разыскивался Новиков, не уточнялась.

За несколько дней до этого, 25 ноября, Министерство юстиции РФ включило Новикова в реестр физлиц-иноагентов. Тогда сообщалось, что во время своей работы Новиков защищал интересы украинской летчицы Надежды Савченко, а также экс-президента Украины Петра Порошенко.