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ФСБ: В отношении бывшего адвоката Новикова возбуждено дело о госизмене

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В отношении бывшего адвоката Ильи Новикова (признан в России иноагентом) возбуждено уголовное дело о государственной измене. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Стало известно, что юрист после начала специальной военной операции (СВО) вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины. Кроме того, в настоящее время он также активно участвует в боевых действиях на стороне киевского режима и занимается пропагандистской работой, дополняет ФСБ РФ.

«В отношении него [Новикова] возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена в форме перехода на сторону противника»)», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, против бывшего адвоката также возбудили уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»), указывает RT.

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Ранее, 30 ноября 2022 года, МВД России объявило Новикова в розыск. Тогда статья, по которой разыскивался Новиков, не уточнялась.

За несколько дней до этого, 25 ноября, Министерство юстиции РФ включило Новикова в реестр физлиц-иноагентов. Тогда сообщалось, что во время своей работы Новиков защищал интересы украинской летчицы Надежды Савченко, а также экс-президента Украины Петра Порошенко.

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