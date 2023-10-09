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10 октября — Всемирный день бездомных: история и значение праздника

Всемирный день бездомных отмечают в мире 10 октября
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В России и мире 10 октября отмечается Всемирный день бездомных (World Homeless Day). Эта дата посвящена одной из глобальных проблем человечества, с которой в той или иной степени сталкивается каждая страна. О том, когда появился праздник и какие мероприятия к нему приурочены, читайте в материале «Известий».

Всемирный день бездомных – 2023: как появился праздник

Всемирный день бездомных родился в результате интернет-дискуссий между работниками гуманитарных и благотворительных организаций, которые оказывают помощь бездомным в своих странах.

Тогда и появилась идея организовать всемирный праздник. Впервые День бездомных отметили в 2010 году. С тех пор он отмечается ежегодно в разных странах, включая Россию.

Всемирный день бездомных – 2023: суть и значение

Задача праздника — привлечь внимание мировой общественности к проблеме бездомности и объединить усилия волонтеров по всему миру для помощи гражданам, оставшимся без крыши над головой.

Как отмечается на сайте канадского центра по изучению проблем бездомности, сегодня это одна из наиболее актуальных социальных проблем в западных странах, особенно в государствах с высокой стоимостью жизни, таких как Англия, Ирландия и Бельгия.

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Среди главных факторов риска лишиться крова исследователи называют тяжелые заболевания, при которых часто приходится выбирать, что оплатить в первую очередь — медицинские счета или жилье. Прежде всего речь идет о странах, где населению доступен только минимальный набор бесплатных медицинских услуг. Среди других причин указываются наркозависимость и психические расстройства, приводящие к неспособности человека нести ответственность за жилье, а также военные конфликты и стихийные бедствия.

Согласно данным Комиссии Организации Объединенных Наций по правам человека, в мире насчитывается около 100 млн бездомных. Больше всего их в странах Африки и Азии.

В 2020 году в Нью-Йорке была принята первая в истории ООН резолюцию по бездомности. Документ содержит призыв ко всем государствам обеспечивать население доступным жильем и предоставлять социальную помощь, чтобы не допустить ситуации, когда человек ночует под открытым небом.

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Всемирный день бездомных – 2023: мероприятия

В ряде стран к Дню бездомных организуют благотворительные мероприятия, открывают пункты для приема вещей, куда любой желающий может принести одежду, обувь и средства первой необходимости. К участию привлекаются медицинские и другие организации. Также проводятся различные акции по сбору средств для помощи бездомным.

Большое внимание уделяется просветительской работе. К празднику часто приурочены семинары и лекции, на которых обсуждаются меры поддержки этой категории населения. Так, одно из таких мероприятий состоялось 6 октября в Москве. Участников ознакомили с результатами исследований о бездомности и разными региональными проектами помощи россиянам, оказавшимся без жилья.

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Всемирный день бездомных – 2023: волонтерское движение

Первой организацией, которая сосредоточила внимание на бездомности как на глобальной проблеме, стал Институт глобальной бездомности (IGH), основанный в 2014 году. Сегодня подобные организации есть во всем мире. Например, Streetwise в США, The Big Issue в Великобритании, Faktum — в Швеции.

В России проблемами бездомных занимается благотворительный фонд «Ночлежка». В 2017 году по инициативе фонда и волонтерских объединений была впервые проведена акция в поддержку людей, живущих на улицах. А в 2021 года у акции появилась постоянная дата — 30 марта, именно на этот день в России приходится День бездомного человека.

Ранее «Известия» писали, как проходит в мире Всемирный день бездомных животных.

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